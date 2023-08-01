В первый день августа в Коми установится жаркая погода

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 1 августа. По предоставленным данным, на территории региона ожидается жара до +30°С.

Метеорологи пообещали переменную облачность, кратковременный дождь и грозы. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью +14...+19, местами +9...+14, днем +25...+30°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность и ветер 4-9 м/с. Температура ночью +17...+19, днем +27...+29°С.

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