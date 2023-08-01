Памятка в жару: жителям Коми рассказали, как вести себя при такой погоде

Фото: архив КП

В МЧС Коми в связи с жаркими погодными условиями, которые настигли республику, обратились к местным жителям с просьбой соблюдать правила безопасности. Напомним, что температура воздуха поднимается до +32 градусов, многие едут на водоемы, где нужно быть в такую погоду особо осторожными.

Спасатели порекомендовали купаться только в специальных оборудованных местах, причем только утром и вечером, когда нет опасности перегрева. Что касается температуры воды, то она должна быть не ниже 17-19°.

Когда вы уже заходите в воду, старайтесь пробыть там не более 20 минут, увеличивать его нужно постепенно, стараясь избегать переохлаждения.

Во время захода в воду не рекомендуется прыгать после длительного пребывания на солнце, так как это может повлечь остановку сердце. Также не разрешается прыгать с причалом, пристаней и мостов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми смогут наблюдать сразу два суперлуния (подробнее)