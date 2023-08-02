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Общество2 августа 2023 6:50

В Коми более 80 тысяч пенсионеров получат прибавку к пенсии

В Коми 80 тысяч пенсионеров получат прибавку к пенсии в августе 2023 года
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе 2023 года в Коми более 80 тысяч пенсионеров получат прибавку к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.

В регионе провели беззаявительный перерасчет пенсий 80 800 пенсионеров, которые работали в прошлом году. Уточняется, что речь идет о получателях страховых пенсий, за которых в 2022 году поступали страховые взносы. Перерасчет зависит от зарплаты пенсионера. В отделении пояснили, что чем больше человек зарабатывал, тем больше будет прибавка.

– При этом максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, – говорится в сообщении.

В Социальном фонде отметили, что пересчитанные пенсии жители Коми получат уже в августе.

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