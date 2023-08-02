На Коми надвигаются грозы и дожди

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В Коми пообещали 2 августа дожди и грозы вместе с переменной облачность. Метеорологи ЦГМС региона также спрогнозировали резкие порывы ветра до 14 м/с.

Синоптики также сообщили, что скорость ветра в среднем составит 2-7 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +13...+18, а днем будет колебаться от +25...+30°С.

В Сыктывкаре 2 августа пообещали переменную облачность, грозы и дожди. Ветер будет юго-восточный от 2 до 7 м/с. Температура ночью +15...+17, днем +26...+28°С.

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