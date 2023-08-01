Утоляем жажду правильно: что пить жителям Коми в летнюю жару

Фото: pxhere.com

Зной и жара в Коми уже отправили четверых человек на больничные койки, еще восемь жителей республики обратились за медицинской помощью из-за теплового удара. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, среди пострадавших от палящего солнца оказались двое детей.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: в жару стоит соблюдать особый питьевой режим. По словам специалистов, лучше всего жажду поможет утолить либо зеленый чай, либо обычная прохладная питьевая вода.

Соки тоже помогут в борьбе с перегревом. Однако, говорят специалисты, они должны быть разбавленными.

- Хорошо утоляют жажду разведенные натуральные соки (особенно сок из сельдерея, лимонный сок, смешанный с водой в пропорции 1:10), - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая – 12-15°С. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка соленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых и витаминизированных напитков, белковых коктейлей.

В среднем дневная норма количества воды, поступающей с пищей и питьем, должна составлять 2-2,5 л в сутки на человека, а при высокой температуре окружающей среды – 3,5 л. При физической работе потребление воды может достигнуть 4 л, а в условиях жаркого климата – 5 л в сутки.

Необходимое количество воды зависит не только от температуры и влажности окружающего воздуха, но также и от тяжести выполняемой работы. При тяжелой работе на открытом воздухе необходимо 6-6,5 л питьевой воды в сутки.

Летом при температуре выше 20°С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого есть проблемы с почками.

Обильное питье в жару поможет организму не только поддержать баланс воды, но и избавиться от лишних солей, не давая, таким образом, жидкости задерживаться, вызывая отеки.