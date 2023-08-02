«Жизнь остановилась»: в страшной аварии в Коми погибла 38-летняя мама и сестра

Фото из личного архива, пресс-служба ГИБДД по Коми

В Усинске скорбят по трагически погибшей 38-летней Алене Л. Женщина умерла от травм, полученных в страшной аварии 30 июля 2022 года.

Год назад любящая мать и заботливая сестра и дочь отдыхала в компании друзей на берегу реки Усы. Вечером усинцы отправились домой, а за руль автомобиля «Hyundai ix35» сел 32-летний участник компании, который был нетрезв. Во время поездки он не справился с управлением авто и вылетел на обочину. От тяжелых травм Алена умерла на месте ДТП.

Смерть мамы тяжело восприняла ее дочь-подросток, которая даже год спустя не может примириться с утратой. Девушка написала маме письмо, в котором признает, что ее жизнь 30 июля просто остановилась.

- Ты, знаешь, мама, жизнь остановилась,

С тех пор, как ты ушла, не движется вперёд,

И я бы может по-другому жить бы научилась,

Да только сердце изнутри сжимается и жжёт.

Мужчина, устроивший аварию, был признан виновным. Свою вину молодой человек признал. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев.

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