В усинской деревне Новикбож завершился ремонт дорожного покрытия

Фото: Александра ГРЫЗЛОВА

Ремонт дорог в деревне был проведен по просьбе местных жителей, с которой участники инициативной группы новикбожцев обратились к руководству ЛУКОЙЛ-Коми и администрации городского округа на одной из встреч.

Как рассказала глава администрации Усть-Усы Тамара Полетова, к ремонту приступили в начале июня. За полтора месяца уложен новый асфальт на улицах Центральной, Совхозной, Сосновой, Школьной, подъезде к Дому культуры, отсыпаны песчано-гравийной смесью переулки Ручейный и Батманова, восстановлена дорога на деревенское кладбище. Отремонтирован мостовой переход через ручей в центре села, уложены водопропускные трубы, укреплены обочины и скаты.

Фото: Александра ГРЫЗЛОВА

Также в Новикбоже этим летом при поддержке компании реализован еще один проект – по организации уличного освещения при въезде в деревню. Установлено семь железобетонных опор со светодиодными светильниками.

В ближайшее время в деревне благодаря ЛУКОЙЛу появятся еще детская и спортивная площадки, строительство которых уже началось.

От имени жителей Новикбожа Тамара Полетова поблагодарила за заботу о местном населении коллектив ЛУКОЙЛ-Коми и работников, участвовавших в реализации этих проектов.