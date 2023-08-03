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Общество3 августа 2023 4:15

В Коми пообещали туманную погоду с грозами

Синоптики Коми 3 августа спрогнозировали ухудшение погоды
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 3 августа пообещали грозы и дожди вместе с переменной облачностью. Метеорологи ЦГМС региона передали прогноз погоды на 3 августа.

По предоставленной информации, утром и ночью ожидаются туманы. Днем будет юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью +12...+17, днем +25...+30°С.

В Сыктывкаре 3 августа ожидают переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ночью и утром будет туман. Температура ночью +14...+16, днем +26...+28°С.

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