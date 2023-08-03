Курс на Параськины озера: молодежь Коми может бесплатно путешествовать по республике

Фото: ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр»

У жителей Коми есть возможность бесплатно путешествовать по республике. Так, тем, кому от 18 до 35 лет, могут побывать в живописных уголках Коми и исследовать красивые места. Об этом рассказали в пресс-службе ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр».

Ближайший заезд проекта «Молодежное путешествие по Коми» - поездка «Серегово-Параськины озера». Никаких тяжелых рюкзаков и палаток, тур однодневный и в субботний день, обещают организаторы.

В программу поездки входит: трансфер до места и обратно, горячий обед, посещение старейшего в Коми солеваренного завода, знакомство с самой старой школой в Республике, экскурсия на Параськины озера.

Чтобы поехать в одно из самых живописных мест Коми необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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