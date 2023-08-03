В Коми средний размер зарплаты вырос сразу на 12 тысяч рублей

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Средний размер зарплаты до вычета налога в Коми превысил 86 тысяч рублей. Рост составил сразу 12 тысяч рублей. Такие данные предоставил Комистат.

- В мае средний размер начисленной зарплаты составил почти 86,2 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 12 тысяч, - говорится в сообщении Комистата.

Однако рекорд предыдущего года, когда вместе с премиями зарплата в декабре 2022 года достигла 88 тысяч рублей.

Средний размер зарплаты за пять первых месяца 2023 года составил 74 тыс. 689 рублей. Эта сумма оказалась на 13,7% больше, чем за январь-май 2022-го (правда, в реальном выражении рост составил всего 7,4%).

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