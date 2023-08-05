В субботу в Коми до 29 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 5 августа, в Коми ожидаются кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Местами в регионе ожидается ливень. Скорость ветра местами будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 24-29 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. В столице Коми пройдет кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит 24-26 градусов.

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