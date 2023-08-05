В Коми 100% госуслуг доступны в электронном виде

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В настоящее время в Коми 100% государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Все 87 государственных и муниципальных услуг перевели в электронный формат. Получить их их можно на портале Госуслуг. По итогам 2022 года на этом сервисе зарегистрировались 98% жителей Коми старше 14 лет. Республика занимает шестое место в рейтинге российских регионов по количеству государственных и муниципальных услуг, которые оказывают в электронном виде. Благодаря этому люди могут получать необходимые им услуги, не посещая органы власти.
– Перевод услуг в электронный вид - это очень трудоемкая работа, – отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Олег Белых.
По ее словам, в этом процессе участвуют 14 региональных органов исполнительной власти и все органы местного самоуправления региона.
Получение многих услуг в электронном виде, когда не требуется посещать различные ведомства, уже стало привычным для жителей. В их числе:
- запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе;
- прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов РФ, реализующие программы общего образования;
- прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования;
- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального имущества;
- передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) и др.
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