В Коми 100% госуслуг доступны в электронном виде

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В настоящее время в Коми 100% государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Все 87 государственных и муниципальных услуг перевели в электронный формат. Получить их их можно на портале Госуслуг. По итогам 2022 года на этом сервисе зарегистрировались 98% жителей Коми старше 14 лет. Республика занимает шестое место в рейтинге российских регионов по количеству государственных и муниципальных услуг, которые оказывают в электронном виде. Благодаря этому люди могут получать необходимые им услуги, не посещая органы власти.

– Перевод услуг в электронный вид - это очень трудоемкая работа, – отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Олег Белых.

По ее словам, в этом процессе участвуют 14 региональных органов исполнительной власти и все органы местного самоуправления региона.

Получение многих услуг в электронном виде, когда не требуется посещать различные ведомства, уже стало привычным для жителей. В их числе:

- запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе;

- прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов РФ, реализующие программы общего образования;

- прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования;

- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального имущества;

- передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) и др.

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