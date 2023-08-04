Как жителям Коми правильно выбрать вкусный и полезный арбуз

Круглый, сладкий, полосатый: чем полезен арбуз

Август - это традиционно время арбузов. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как жителям Коми выбрать хороший плод и почему нельзя разрезать арбуз до покупки.

Так, хороший и вкусный арбуз будет весить около 5 кг. Ни трещин, ни бледных пятен, ни царапин и уже тем более вмятин быть на корочке не должно.

– Звук спелого арбуза – звонкий. Когда ягода созревает, в ней образуются микропустоты, которые и создают резонанс внутри плода, – объяснили специалисты.

Роспотребнадзор Коми предостерегает: не пытайтесь заглянуть внутрь арбуза! Болезнетворные бактерии любят сладкую мякоть и могут проникнуть внутрь, когда продавец разрежет арбуз. Помните, что такие действия повышают риск заражения энтеровирусной инфекцией.

Ведомство предоставило памятку, чтобы точно купить вкусный, спелый и сочный арбуз.

Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом

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