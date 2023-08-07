Сыктывкар занял 71-е место в рейтинге городов России по вводу жилья

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Стало известно, какое место занимает Сыктывкар в рейтинге городов России по вводу жилья. Согласно исследованию РИА-Рейтинг, столица Коми заняла 71-е место в списке. В городе за 2022 год было введено всего 117,3 тыс. кв.м. жилья, то есть 0,45 кв.м. общей площади в стране.

Однако уточняется, что по сравнению с 2021 годом в Сыктывкаре на 12,3% новых домов стало больше.

Лидирует в рейтинге Краснодарский край. В городах Краснодаре, Новороссийске и Сочи было введено больше всего жилья.

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