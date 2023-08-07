Согласие родителей не нужно: в школы Коми вернут трудовое воспитание

В школы Коми вернется трудовое воспитание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школы Коми с 1 сентября вернется трудовое воспитание. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, ученики могут привлекаться к труду без разрешения родителей.

Так, школьники могут убираться в школе и на ее территории, оформлять здание учебного учреждения, работать в школьных музеях, библиотеках, а также театрах.

- Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей, - уточняется в документе.

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