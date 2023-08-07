Дети сотрудников Жешартского ЛПК отправились на море

Юных путешественников в течение трёх недель ждёт не только проживание у моря с питанием, но и насыщенная культурная программа

Жешартский ЛПК отправил отдыхать на Черное море группу детей своих сотрудников. В детском санатории, расположенном на первой береговой линии всероссийской детской здравницы Анапы, дети сотрудников Жешартского ЛПК отдыхают уже не первый год. Фанерный комбинат ежегодно целенаправленно работает над этим, стремясь сделать отдых детей безопасным, полезным, а также наполненным яркими эмоциями и воспоминаниями. Именно поэтому из года в год Черноморье является одним из самых популярных мест отдыха для подрастающего поколения Жешарта.

Коллективным договором ЖЛПК предусмотрена организация детского отдыха детей сотрудников предприятия. При этом путевка в детский лагерь предоставляется за 50% от полной стоимости. Оставшиеся средства выделяются системообразующим предприятием.

«Детская оздоровительная кампания — важная часть социальной политики предприятия. В очередной раз путевки были предоставлены работникам, желающим отправить на отдых к морю своих детей. В этом году группа, отправившаяся на юг 7 августа, включала 23 ребенка и двоих сопровождающих», — рассказала руководитель административно-хозяйственной и социальной службы ЖЛПК Татьяна Батиева.

Отмечается, что юных путешественников в течение трёх недель ждёт не только проживание у моря с питанием, но и насыщенная культурная программа, включающая самые разные досуговые и спортивные мероприятия.