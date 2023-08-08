Минприроды Коми поможет знаменитой лосеферме в Якше увеличить территорию

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Глава регионального Минприроды Екатерина Киселевич приехала в деревню Якша, чтобы посетить лосеферму.

В своем ТГ-канале руководитель ведомства рассказала, что Печоро-Илычский заповедник - это очень интересное место. Еще во времена СССР там реализовали идею, что лося можно приручить, однако домашним животное так и не стало.

В настоящее время на ферме живут 28 сохатых. Время от времени они то появляются, то снова уходят в лес.

«Уникальное место, которому нужна поддержка: нужно расширять кормовую базу. Хотим помочь лосеферме и увеличить территорию. Приложу все усилия, чтобы к концу года это осуществить. Музей очень интересный - широкая, богатая экспозиция, визит-центр заповедника выше всяких похвал. Природа вокруг просто удивительной красоты», - написала Екатерина Киселевич.

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