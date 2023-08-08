«Почему и за что?!»: в Коми погибли друзья-подростки 15 и 13 лет

Фото из личного архива героев публикации

Год прошел со страшной трагедии, которая унесла жизни 15-летнего Романа и 13-летней Сони. Друзья погибли 7 августа 2022 года в реке Усе в Усинске.

Сначала, по словам очевидцев, тонуть начала Соня, на помощь ей пришел Роман, однако справиться с сильным течением подростки не смогли и ушли на дно. Лишь через несколько дней их тела поднимут на берег и отдадут безутешным семьям.

Жуткая смерть детей тогда потрясла весь город, родители погибших до сих пор не могут прийти в себя и поверить в случившееся.

- Почему так случилось именно с вами?... Почему?... И за что?... Никогда не понять, - задаются вопросом близкие Романа и Сони.

Сотни горожан в скорбную дату поддержали семьи подростков с пожеланиями найти в себе силы жить дальше.

- Это ужасно, когда родители хоронят детей. Сил вам смириться с таким страшным горем, - пишем местная жительница Светлана.

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