В Коми возводят 40 домов для переселения семей из аварийного жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми строят новые дома для переселения населения из аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. На сегодняшний день дома возводятся в семи районах республики.

Так, в Троицко-Печорском началось строительство двух домов на 90 и 83 квартиры. Еще три дома строится в Сыктывдинском районе, где уже в августе первый из них планируется ввести в эксплуатацию.

Известно, что 10-квартирный дом строится в Койгородке, также строители работают над возведением пятиквартирного дома в поселке Койдин, четырехквартирного в поселке Седтыдор, шестиквартирный дом скоро появится в поселке Зимовка и четыре 4-квартирных дома построят в поселке Подзь.

В Ижемском районе в п. Щельяюр построят 17 квартир для переселенцев из аварийного жилья, в селе Усть-Кулом – 40.

В Корткеросском районе строятся 15 домов в поселках Намск, Подтыбок, Мордино и с. Корткерос. Это позволит расселить 157 аварийных жилых помещений.

В Усть-Вымском районе строятся дома в селах Айкино, Казлук, Кожмудор, в поселке Студенец и два дома в Микуне. Всего построят 269 квартир.

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