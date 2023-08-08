«Вирусные» шаблоны документов: жителей Коми предупреждают о новом виде мошенничества

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Новую мошенническую схему создали аферисты. Ее обнаружил Нацбанк России. Как рассказали в пресс-службе, хакеры распространяют «вирусные» шаблоны документов, чтобы похитить средства компаний.

Так, мошенники создают копии госсайтов, с помощью которых крадут личные данные. При поиске такие вредоносные сайты показываются в первую очередь из-за «отравления» выдачи запросов. Далее хакеры заполняют сайт шаблонами документов, которые часто используют госслужащие, например, секретари, бухгалтеры и сотрудники, занимающиеся отчетами.

После скачивания вредоносного документа на рабочем компьютере сотрудника запускается программа удаленного доступа. Она позволяет хакерам дистанционно изменять в договорах с подрядчиками и поставщиками банковские реквизиты получателя средств на свои. Обнаружить вирусное программное обеспечение удается, как правило, не сразу. В некоторых случаях блокируется доступ к рабочим компьютерам, а за разблокировку хакеры вымогают деньги.

«Рекомендуем представителям компаний и организаций Коми сохранять бдительность и принять профилактические меры по защите от мошенников. Установить на все свои гаджеты антивирус и регулярно его обновлять. Настроить запрет на запуск и установку вспомогательных компьютерных программ для удаленного доступа. Проинформировать работников о рисках заражения компьютера при скачивании документов с непроверенных сайтов. Обычно официальные сайты государственных органов в популярных поисковых системах маркируются синим кружком с галочкой. Обращайте внимание на адрес веб-ресурса – поддельный может отличаться от официального всего лишь одной буквой», - советует эксперт по безопасности Отделения Банка России по Коми Алексей Басенко.