Ухтинка Оксана Самойлова и ее семья столкнулись с неприятностями на курорте

Фото: Блог Оксаны Самойловой.

Уроженка Ухты Оксана Самойлова, ее муж и дети столкнулись с неприятностями во время отдыха на курорте. Несколько дней она не появлялась в социальных сетях.

Звезда рассказала, что всем ее родным пришлось обратиться за помощью к врачам. Она обнародовала фотографии, которые были сделаны в клинике.

«Лея блюет. У Майи уши плюс тошнота. Мне просто конец был, даже говорить не хочу об этом, сегодня первый день, когда я в себе более-менее. У Дениса солнечный лишай, у Леи потница. Дед тоже уже с ушами больными. Отпуск из серии: спасибо, что живой. Очередной день мы провели в госпитале. Нам надо было снять апартаменты с видом на госпиталь. Зачем нам море, если мы ходим только в больницу? Великолепный отпуск. Лучший», — пожаловалась Оксана Самойлова.

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