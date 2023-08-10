Жители Коми могут отправиться в путешествие на ретропоезде в Микунь

Вот он - красавчик на паровозной тяге! Фото: Нина ЮШКОВА

В августе жители и гости республики могут отправиться в тур на ретропоезде на паровозной тяге до Усть-Вымского района – узловой железнодорожной точки региона. Историю Северной железной дороги узнала и «Комсомолка», прокатившись с ветерком до Усть-Вымского района

Великая стройка

На столичном вокзале ажиотаж – на перроне стоит паровоз с клубящимся над собой дымом, с окошка выглядывает машинист в форме царской эпохи, а у вагона пассажиров встречают красивые ретропроводники. Все с удовольствием фотографируются на фоне диковинного транспорта. И вот, наконец, раздаётся громкий гудок, чёрный угольный дым окутывает пассажирские окна, резко дёргаются вагоны, и поезд с шумом даёт ход. Так начинается историческое путешествие.

В кабине работает паровозная бригада, совсем как столетия назад. Фото: Нина ЮШКОВА

Экскурсовод, к слову сама проработавшая в железнодорожной отрасли много лет, тут же рассказала об истории появления на Руси поездов, когда 1 февраля 1842 года император НиколайIподписал высочайший Указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург – Москва. Началась великая стройка, которая с годами не прекращалась, а ведь во время Гражданской и Первой мировой войны было разрушено более 60% железнодорожной сети и утрачено до 90% подвижного состава. В результате титанического труда железные дороги стали прокладывать по всей России, в том числе и в Арктическую зону. 25 декабря 1941 года вышел первый поезд из Печоры в Воркуту за углём.

Машинист желает пассажирам хорошего пути, а провожающим - счастливо оставаться! Фото: Нина ЮШКОВА

Сердце паровоза

К слову, паровоз развивает даже большую скорость, нежели другие пригородные электропоезда, наш ретропоезд двигался к цели, отдохнув лишь на 20-минутной остановке на станции «Усть-Вымь». Любопытным путешественникам выдалась возможность попасть в самое сердце транспорта – в кабину машиниста, где руководит процессом целая бригада: машинист, кочегар и помощник. Кочегар открывает заслонку печи, помощник подбрасывает уголь в топку, а машинист регулирует тягу. Это настоящий портал в старину, передаём наш современный привет в прошлое французским гениям – изобретателю паровой машины физику Дени Папену и военному инженеру-изобретателю Николя-Жозе Кюньо.

Микунь атмосферный

И вот прибыли в Микунь! И сразу же погрузились в жизнь провинциального железнодорожного городка – с Музея истории города, у здания которого гордо стоит вагонная тележка Ханина. Экскурсовод предупреждает: если подержаться за колёсную пару, то одинокий человек обязательно найдёт свою половинку. В музее же собраны уникальные экспонаты строительства и развития железной дороги в Коми: старинная форма, 20 различных видов фонарей дорожников, жезловые аппараты и многое другое.

Музея истории города. Фото: Нина ЮШКОВА

– В нашей коллекции есть картина неизвестного художника «Депо Княжпогост, 1940 года». Какое отношение, спросите вы? Самое прямое. Все железнодорожные организации в Коми изначально появились в Княжпогосте, а уже потом с разбивкой на участковые станции были переведены к нам, и микуньское депо также было создано по аналогии с княжпостским,–рассказывает экскурсовод.

Между тем, юные путешественники вместо лекции с удовольствием приняли участие в мастер-классе и своими руками сделали сувенир с изображением ретропаровоза на деревянной вырубке.

Памятный знак

После сытного обеда пассажиры посетили памятник, посвящённый Великой Отечественной войне «Содружество фронта и тыла», и памятный знак жертвам политических репрессий и строителям Северной железной дороги. По словам экскурсовода, железная дорога на Севере и правда была построена на костях.

– Стройка была тяжёлой, не все выдерживали. Бывало, измождённые строители умирали прямо во время работ. С них снимали ремень и сапоги, если они были в хорошем состоянии, и хоронили прямо под дорожной насыпью. Отдавая дань памяти этим людям, и была создана инсталляция с дрезиной, фонарём и тележкой с углём, – отмечает экскурсовод.

Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Ещё одна достопримечательность города – храм Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня здесь идёт реконструкция основного колокола, но двери для прихожан всегда открыты. Батюшка Василий рассказал о чудотворной Почаевской иконе, историю становления храма и пригласил прибывших помолиться.\

В храме... Фото: Нина ЮШКОВА

Спрос на машинистов

Интересным стал и поход в филиал Сыктывкарского автомеханического техникума, тут в рамках нацпроекта «Образования» оборудовали два учебных кабинета. Сейчас студенты могут обучаться управлять составом на тренажёрах, тренироваться в экстренном торможении, узнать основы первой помощи пострадавшим на специальном манекене, датчики на котором сообщают об успешности или провале спасительных действий, также открыт целый цех по окраске автомобилей, в котором старательные студенты смогут и подзаработать.

– Если раньше машинисты встречали студентов на практике и заявляли, что последние ничего не умеют, то теперь к ним приходят учащиеся практически подкованные, а не теоретики. Они знают действия при возникновении различных ситуаций на железной дороге и увереннее на деле. Также вырос спрос на обучение в нашем техникуме – на машиниста в этом году подали заявку 100 человек с регионов России, – рассказала замруководителя филиала Нина Киселёва.

Атмосфера микуньских улиц. Фото: Нина ЮШКОВА

В конце экскурсии участники прогулялись по улицам Микуня и отметили классическую картину – напротив современных строений расположены сталинские дома: на улицах сушится стираное бельё, а по ухабистым тропинкам разгуливают лоснящиеся коты. Вскоре путешественники вернулись на перрон, где паровозная бригада заправляла маслом уже коптивший паровоз, чтобы успешно доставить пассажиров назад в Сыктывкар.

Самые красивые проводники у нас в Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

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