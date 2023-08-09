Сельские школьники вернулись с каникул, организованных ЛУКОЙЛ-Коми

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В большое путешествие к морю отправились 64 юных жителя Щельябожа, Захарвани, Акиси, Усть-Усы, Новикбожа, Колвы, Мутного Материка, Усть-Лыжи.

Детский оздоровительный лагерь «Вита» – одна из лучших черноморских здравниц страны. 21-дневная смена пролетела быстро: для ребят создали все условия для активного отдыха, укрепления здоровья, интересного досуга, развития творческих способностей и навыков общения. И, конечно, здесь было много моря и солнца.

Возвращались ребята домой с приятной усталостью от насыщенных различными событиями курортных будней, с толикой грусти, что череда этих ярких дней осталась уже позади, а еще немного печалились из-за расставания с новыми друзьями.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Ничего не знала о лагере, думала, главное – в море покупаюсь, загорю, – поделились Юля Савичева из Щельябожа, которая в «Вите» отдыхала впервые. – Все понравилось! Очень весело было на пенной вечеринке. Море пены, все веселые, музыка! Появилось много новых друзей. Еще по дороге туда с кем-то подружилась, в лагере со многими стала общаться. Сейчас грустно со всеми расставаться. Тут очень круто, особенно для активных ребят! Я бы сказала, творческие личности должны обязательно побывать в «Вите», так как здесь очень много разных направлений для самовыражения: музыка, хореография, искусство…

О том, что в санатории будет интересно, Галя Артеева из Мутного Материка знала заранее – рассказали уже побывавшие там друзья.

– Я ехала с большими ожиданиями, и они оправдались. Действительно, было очень круто! – призналась Галина. – Очень много классных событий в самом санатории! А еще мы были в зоопарке, катались на аттракционах в парке «Византия»...

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Павел Юшков из Колвы еще в поезде в первую дорогу прочувствовал всю прелесть путешествия. И кормили вкусно, и друзья рядом, и сопровождающие находили, чем занять детей, чтобы разнообразить дорогу до моря.

В лагере он получил море удовольствия, научился играть на баяне, покатался на квадроциклах, участвовал в конкурсах, фестивалях. Признался, что очень редко, но скучал по родителям:

– И к ним хочется, и расставаться с новыми друзьями печально. Здесь все отлично!