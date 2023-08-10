Метеорологи рассказали, стоит ли ожидать окончания жары в Коми

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В Коми 10 августа ожидается туман и северный ветер. Температура воздуха начнет понемногу спадать, метеорологи ЦГМС пообещали +28 градусов.
Скорость порывов ветра составит 4-9 м/с. Ночью температура упадет до +10...+15, на севере местами +4...+9, днем +23...+28, на северо-востоке +17...+22°С.
В Сыктывкаре 10 августа ожидают переменную облачность без осадков, северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +26...+28°С.
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