С вас 80 тысяч рублей: стало известно, почему туры на Маньпупунер в Коми стоят дорого

Плато находится далеко, к тому же при планировании туров надо учитывать антропогенную нагрузку на заповедную территорию. Фото: Екатерина САВЕНКО

Слетать или съездить на плато Маньпупунер в этом году стоит от 50 до 80 тысяч рублей. Столько просят за тур в заповедную зону операторы. Стало известно, почему увидеть знамениты столбы стоит так дорого.

Как сообщает телеканал «Юрган» со ссылкой на генерального директора Агентства по развитию туризма и продвижению Коми Александра Терентьева, большую часть стоимости тура составляет именно дорога. На сегодняшний день существуют разные способы добраться до плато, они зависят от времени года.

Так, зимой и летом туристам предлагают вертолетные туры, а снегоходные только зимой, а добраться на аэроглиссере можно лишь летом.

— Плато достаточно далеко находится, и большая часть цены на вертолетный тур — транспортная составляющая. Аналогичная история со снегоходом и аэроглиссере: тут учитываются амортизация транспорта, горючее.

Также Терентьев напомнил: плато — это заповедная зона, принять много туристов при всем желании оно не может.

Это не просто с потолка взятые суммы, это, действительно, сотрудники заповедника, ученые просчитывают антропогенную нагрузку и получают примерное количество людей в год, которые могут посетить столбы. Плюс-минус, это 2,5 тысячи человек в год, — высказался Александр Терентьев.

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