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Общество11 августа 2023 4:15

Синоптики спрогнозировали жаркую погоду на территории Коми

В Коми 11 августа ожидается повышение температуры и переменная облачность
Источник:kp.ru
В Коми снова ожидается жара до +28°С

В Коми снова ожидается жара до +28°С

В Коми 11 агуста пообещали туман и порывистый ветер до 12 м/с. Температура воздуха упадет в некоторых районах до +21°С, на остальной части будет до +28°С. Прогноз предоставили в ЦГМС республики.

По предоставленной информации, на территории региона ожидается переменная облачность. Скорость ветра в среднем составит 4-9 м/с, на крайнем северо-востоке 7-12 м/с. Температура воздуза составит +23...+28, на северо-востоке +16...+21°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков, скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью +13...+15, днем +25...+27°С.

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