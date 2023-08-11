В минобрнауки Коми прокомментировали сообщения об укусах детей клопами в лагере

В республиканское министерство образования и науки информация о подозрительных укусах детей поступила 9 августа. Фото: архив "КП"
В Коми появилась информация о том, что отдыхающие дети в лагере «Республиканская зорька» стали жертвами укусов клопов. Резонансную новость прокомментировали в республиканском минобре.
В ведомстве заявили, что новость не соответствует действительности. По информации министерства никаких обращений в медпункт от детей не поступало.
— Руководство министерства связалось с администрацией детского оздоровительного лагеря «Черноморская Зорька» и выяснило, что информация об укусах детей клопами не соответствует действительности: ни одного обращения в медицинский блок за ночь не было, — цитирует минобрнауки «АиФ-Коми».
Известно, что в лагерь выехали специалисты Роспотребнадзора для оценки сложившейся ситуации.
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