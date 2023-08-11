Жительница Сыктывкара одержала победу на «Мисс Бикини Москва»

В качестве награды за первое место сыктывкарка получила денежный приз

Валентина Выборова из Сыктывкара одержала победу в конкурсе «Мисс Бикини Москва». Девушка завсегдатая подобных соревнований и не раз выигрывала конкурсы и всходила на пьедестал почета.

Известно, что Валентина стала обладательницей титула «Мисс Фитнес». За свою победу она получила денежный приз, сообщает БНК.

По словам сыктывкарки в программе конкурса было три выхода: дефиле в купальниках, в фирменных футболках и в вечерних платьях.

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