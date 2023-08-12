Температура воздуха в Коми 12 августа поднимется до 29 градусов

В Коми 12 августа ожидается жаркая погода со слабым ветром

Синоптики ЦГМС Коми сообщили, что в субботу, 12 августа, ожидают повышение температуры воздуха до +29 градусов. По данным метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность.

В ведомстве рассказали, что ветер будет северо-западный со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура ночью +9...+14, днем +24...+29, местами ночью +3...+8, днем +17...+22°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков и ветере 3-8 м/с. Температура ночью составит +11...+13, днем +26...+28°С.

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