С подозрением на корь с отдыха вернулись шестеро жителей Коми

Шестеро жителей Коми прибыли в республику с подозрением на корь

Главный внештатный эпидемиолог Нина Овчинникова сообщила, что в настоящий момент в Коми шестеро человек имеют подозрение на корь. По ее словам, в больницы обратились четверо взрослых и двое детей. Все они путешествовали на поезде, пока что точный диагноз не подтверждем.

Овчинникова отметила, что все заболевшие выезжали в неблагополучные территории. В настоящий момент они находятся в инфекционных боксах под наблюдением в Емве, Ухте, Усинске и Сосногорске.

—Они ехали железнодорожным транспортом и контактны с заболевшим корью, — рассказала специалист. Пассажиры были на поезде «Москва — Воркута», где выявили зараженного, — прокомментировала представитель минздрава.

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