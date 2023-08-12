«Ужасные кадры»: жители поселка под Сыктывкаром сообщили жуткую новость

Фото: соцсети В СНТ под Сыктывкаром волки загрызли насмерть собаку

Из СНТ под Сыктывкаром местные жители сообщили жуткую новость. Хозяева дачного дома в Вурдысе рассказали, что на днях волки разодрали и съели их собаку. В настоящий момент местных жителей попросили быть бдительными, не оставлять животных на ночь на улице и обращаться в правоохранительные органы.

Со слов хозяина собаки, все произошло буквально за десять минут и на его глазах. Мужчина вышел покормить пса по кличке Джек, зашел домой, а после услышал визг. Когда он вышел на улицу, то увидел, что там осталась только карабин и цепь, неподалеку нашли разодранный ошейник.

– Пошли смотреть камеру и увидели ужасные кадры. Собачку съели буквально в 10 м от дома. Волки пошли дальше в сторону СНТ "Лесное". Они уже знают все наши дороги и ни чего не боятся, – рассказал очевидец.

Всех садоводов попросили быть внимательнее, принимать все возможные меры и сообщать в нужные органы.

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