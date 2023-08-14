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Общество14 августа 2023 6:15

Какая погода ждет жителей Коми на этой неделе

Синоптики пообещали в Коми жаркую погоду с 14 по 18 августа
Источник:kp.ru
На территории Коми по-прежнему ожидается жаркая летняя погода

На территории Коми по-прежнему ожидается жаркая летняя погода

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе, с 14 по 18 августа, температура на территории региона в эти дни будет теплее обычного.

Метеорологи сообщили, что в целом на территории температура будет теплее обычного на четыре градуса, на северо-востоке — на 2С.

Переломным моментом станут 15 и 16 августа, когда на смену антициклону придет циклон с зоной умеренных дождей, также велика вероятность гроз. До середины недели температура воздуха будет высокой, в пределах от 24 до 29 градусов, после она уменьшится до 20-25 градусов.

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