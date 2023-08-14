«Я счастлива, что могу быть нужной»: пенсионерка Ольга Беляева знает, как свежими идеями возродить жизнь деревни в Коми

Энергичную даму Ольгу Беляеву знают многие. Фото: личный архив.

В Коми есть множество мест, способных привлечь жителей и гостей республики. Одно из них – деревня Сёйты в Сыктывдинском районе, где благодаря туристическому проекту «Парное молоко» люди больше узнают о сельской местности, быте местных и отлично проводят время. Автор проекта – неравнодушная жительница Ольга Беляева, которой сегодня, 14 августа, исполнилось 82 года. Возраст совершенно не мешает пенсионерке с активной гражданской позицией быть примером для подражания.

Непростое детство

Ольга Модестовна – дитя войны, она родилась 14 августа 1941 года. Бабушка, дедушка и мама нашей героини были родом из деревни Сёйты и по национальности являлись коми. Папа – русский.

Прожив большую часть жизни в городе, Ольга Модестовна всегда помнила о деревне детства.

– Родители познакомились в Сыктывкаре в 1930-ые. Затем папа увёз маму в Саратов, а там родилась я. Однако голод и холод в этом городе вернул маму в Сыктывкар. Папу, который был крупным инженером, эвакуировали с заводом. Мамины родные жили в Сёйтах, и мы вместе с моими тремя младшими братьями навещали их, – вспоминает собеседница.

Став постарше, Оля отправилась учиться в сыктывкарское педучилище №1 и затем много лет проработала воспитателем детсада. Личная жизнь сложилась удачно: Ольга вышла замуж и родила двоих сыновей – Александра и Николая. Старший является капитаном сухогрузного судна в Эстонии, а младший – свободный художник. Оба поддерживают свою мать во всех начинаниях.

Ольга Беляева с сыновьями.

Первые шаги

Прожив большую часть жизни в городе, Ольга Модестовна всегда помнила о деревне детства. И однажды решила воплотить в жизнь свою мечту: сделать жизнь в Сёйтах лучше и принести людям радость.

– Когда мне стукнуло 50, я отправилась в Сёйты и открыла в столетнем доме, который бы совсем пропал, если бы я не зажгла там свет, культурный очаг «Войпук керка» («Вечерние посиделки»), – рассказывает Ольга Модестовна

Бурная деятельность «керки», куда приезжали интересные деятели культуры, продолжалась семь лет. А после активистка приступила к новому проекту – ремонту старой часовни.

Активисты стали приводить в порядок часовню.

– Мы стали приводить в порядок часовню. Бывшие жители деревни, вдохновившись, начали давать деньги, чтобы дело пошло быстрее. Я поняла, что нам надо зарабатывать. Тогда и пришла идея маршрута «Парное молоко» для туристов, которые бы тоже вносили свою лепту. То есть одна часть расходов идёт на реализацию и обслуживание проекта, другая – на ремонт часовни, – вдохновляет пенсионерка.

Погружение в деревню

На экскурсии «Парного молока» обычно приезжают школьники и студенты. Как призналась сама создательница, ей всегда хочется, чтобы дети смогли увидеть и потрогать историю своих предков. Сёйты посещали и иностранные туристы – с Японии и Аргентины.

В программу проекта входит рассказ об истории Седкырща, Озела и Сёйты, посещение музея, где можно потрогать старинные экспонаты, которые Ольга Модестовна собирала из различных мест, отдых в большой гостевой комнате, где за столом угощают пирогами, фиточаем и молоком из печи и, конечно же, проживание в деревенском доме.

В программу проекта входит рассказ об истории Седкырща, Озела и Сёйты, посещение музея, где можно потрогать старинные экспонаты.

Планируются и новшества – скоро здесь появится программа «Окунись в деревенскую жизнь». У гостей будет возможность самим наколоть дрова, вскипятить самовар, набрать воду из колодца и принести её на коромысле.

Планируются и новшества – скоро здесь появится программа «Окунись в деревенскую жизнь».

Культурное наследие

Сёйты – красивое место, существующее 275 лет. У деревни богатая история, и в этом заслуга советского драматурга Николая Дьяконова и его жены Марии Степановны. Один из домов является копией их дачи, который известный режиссёр построил для своей семьи. Здесь Ольга Модестовна также открыла культурный очаг. Сейчас столетний деревянный дом находится под охраной государства: «внешний вид терять нельзя, эксплуатировать только на благо».

У деревни богатая история, и в этом заслуга советского драматурга Николая Дьяконова и его жены Марии Степановны.

Один из домов является копией их дачи, который известный режиссёр построил для своей семьи.

Помогают волонтёры

Ольга Беляева занимается также активной общественной деятельностью, участие в которой помогает ей получать гранты на реализацию проектов и идей. Первый был потрачен на новую проводку «Войпук-керки». При помощи второго – по поддержке начинаний малых городов и сёл – удалось привести в порядок родник в Сёйты, купить велосипеды для прогулки к озеру, провести ремонт в дачном домике знаменитой четы Дьяконовых, приобрести стол, скамейки и посуду для кухни.

Сейчас столетний деревянный дом находится под охраной государства: «внешний вид терять нельзя, эксплуатировать только на благо».

– Когда кто-нибудь приезжает, все удивляются, как у нас выглядит всё красиво и современно, – улыбается пенсионерка. – Однако недостаточно только получить деньги и привезти оборудование. Его нужно установить. Я бегаю и ищу, кто бы мог это сделать. В этом деле мне помогли волонтёры. Работа шла дружно. Потом мы вместе отлично отдохнули, когда поняли, что совершили благое дело для деревни.

Следующий грант пошёл на капитальный ремонт дома-музея Дьяконова. Благодаря грантовым средствам активисты сделали шикарную детскую площадку и тренажерный комплекс.

Благодаря грантовым средствам активисты сделали шикарную детскую площадку и тренажерный комплекс.

– В деревне есть ещё места, нуждающиеся в благоустройстве. И у меня – идеи по этому поводу. Правда, неизвестно, когда их удастся осуществить, – признаётся активистка. – Я счастлива, что могу быть нужной, что совершила много интересных дел. У меня есть мечта: хочется путешествовать по России – увидеть Камчатку и Якутию. При этом я всегда буду стараться придумывать для деревни что-то новое.

Ольга Беляева занимается также активной общественной деятельностью, участие в которой помогает ей получать гранты на реализацию проектов и идей.

Вместе – лучше

Ольга Модестовна всегда находит неравнодушных людей, помогающих обустраивать жизнь в Сёйтах. Например, благодаря волонтёрам удалось восстановить давно заброшенный родник, рядом с которым установили купель. На этом дело не закончилось: обустройство комфортной среды продолжилось, так как вокруг родника находились овраги и рос борщевик. Его вскапывали лопатой, а на место злостного сорняка сажали лилейник и жёлтый ирис – многолетние цветущие растения Ольга Модестовна забирала со своего участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без движения меня давным-давно бы не было»

Незрячая пенсионерка из Коми занимается спортом в любую погоду уже 20 лет (подробности)