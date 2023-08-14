В Коми пообещали смену погоды

На территории Коми пообещали грозы

Синоптики ЦГМС рассказали, что в Коми ожидаются грозы и туман. Температура воздуха поднимется до +27°С.

Метеорологи сообщили, в северной части региона ветер будет порывистый со скоростью до 14 м/с. Температура ночью +12...+17, днем +22...+27°С. В южных районах пообещали небольшой дождь и ветер 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16, местами +6...+11, днем +25...+30°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность без осадков и ветер 3-8 м/с. Температура ночью +13...+15, днем +27...+29°С.

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