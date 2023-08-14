Астрономы сняли в Сыктывкаре звездный дождь

Сыктывкарские астрономы засняли звездный дождь

Астрономы засняли в Сыктывкаре метеорный дождь Персеиды. В наших широтах его можно наблюдать каждый август.

По данным Международной метеорной организации, в среду, 16 августа, когда произойдет новолуние, можно будет увидеть метеоры в темном небе без Луны.

Для наблюдения лучше всего выезжать подальше от городской засветки, однако жители Сыктывкара отмечают, что метеоры прекрасно видно с набережной и городского пляжа.

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