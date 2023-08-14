Астрономы сняли в Сыктывкаре звездный дождь

Сыктывкарские астрономы засняли звездный дождь
Астрономы засняли в Сыктывкаре метеорный дождь Персеиды. В наших широтах его можно наблюдать каждый август.
По данным Международной метеорной организации, в среду, 16 августа, когда произойдет новолуние, можно будет увидеть метеоры в темном небе без Луны.
Для наблюдения лучше всего выезжать подальше от городской засветки, однако жители Сыктывкара отмечают, что метеоры прекрасно видно с набережной и городского пляжа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки просит жителей Коми сообщать о продаже вейпов подросткам (подробнее)