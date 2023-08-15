В Коми пообещали жару с температурой воздуха до +30°С

В Коми вернется жаркая погода

В Коми 15 августа снова вернется жаркая погода. По данным специалистов ЦГМС Коми, температура воздуха поднимется до +30°С. В то же время в республике ожидаются грозы, дожди и туманы.

Метеорологи соощили, что скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, при грозе порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +26...+31, на крайнем северо-востоке ночью +8...+13, днем +20...+25°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер будет порывистым, при грозе его сила достигнет 14 м/с. Температура ночью +15...+17, днем +28...+30°С.

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