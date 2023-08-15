Как выбрать рюкзак школьнику из Коми: советы экспертов

Роспотребнадзор Коми объяснил, как выбирать школьные рюкзаки

Осталось несколько недель до начала учебного года. Эксперты Роспотребнадзора Коми подготовили для родителей памятку о том, как нужно выбирать школьный рюкзак, а также на какие моменты обращать внимание.

Специалисты ведомства сообщили, что при выборе рюкзака нужно принимать во внимание вес, конструкцию, показатели токсикологической и санитарно-химической безопасности материалов.

Как выбрать рюкзак по весу

Вес рюкзака без учебников должен быть для учеников начальных классов не более 700 грамм, для средних и старших – не более кг.

С учебнками для учащихся начальных классов – от 1,5 до 2 кг. В средних, 5-6 классах, рюкзак должен весить не более 2,5 кг, в старших классах вес не должен превышать 4 кг. В качестве идеального соотношения веса ранца к весу ребенка считается 1:10.

Какой должен быть ранец по размеру и материалу

По данным Роспотребнадзора, ранцы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, плотно прилегать и равномерно распределять вес. Длина рамца должна быть не более 360 мм, высота – до 260 мм, ширина – до 100 мм. Увеличение параметров должно быть не более, чем на 30 мм.

Что касается материала, то ранец должен иметь светоотражающие элементы на боку, а также передних поверхностях. Обращайте также внимание на то, чтобы материал, из которого изготовлен рюкзак, был легким прочным и водоотталкивающим.

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