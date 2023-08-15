«Спасти затопленные мусором берега»: к экологической акции известных активистов России присоединился сыктывкарский Человек-экопаук

Наш сыктывкарский супергерой Александр Чепурко (на фото слева) совместно с народным героем и борцом с мусором Чистомэном участвует в соревнованиях по очистке пляжей Краснодарского края. Фото: личный архив.

В городе Туапсе в Краснодарском крае сейчас проходит экоакция «Спасаем берега» проекта «Чистые игры». Экопоход стартовал на берегу Чёрного моря 11 августа, завершится 18-го числа на экопляже в посёлке Лермонтово. К масштабной уборке пляжей присоединился и наш известный сыктывкарский экоактивист – супергерой Человек-экопаук Александр Чепурко.

Стань героем

И это не просто экопоход, а настоящее соревнование за жизнь и здоровье нашей прекрасной планеты! Задача – не только первыми пройти по маршруту, но и собрать максимальное количество мусора, которым так щедро делятся отдыхающие Краснодарского края из года в год. В планах волонтёров пройти порядка 60 километров пляжей.

Мусора, увы, на побережье Чёрного моря предостаточно. Фото: личный архив.

Ведут команды (по три человека в каждой) к победе известные борцы за экологию – гидрогеолог, экоблогер, ведущий проекта об экологии «Сортировочная», а также уроженец города Королёва Жора Каваносян и народный супергерой, анонимный борец с мусором, который собрал и вывез уже более тысячи мешков отходов, челябинский Чистомэн. В команде с последним смело шагает и наш экоактивист из Коми Человек-экопаук.

Человека-экопаука в Сыктывкаре знают очень хорошо по его добрым делам и поступкам. Сейчас с ним познакомились и отдыхающие черноморского побережья. Фото: личный архив.

– Любой желающий может присоединиться к командам вживую на один или несколько дней, чтобы пообщаться, помочь с уборкой и даже стать одним из героев реалити-шоу, – призывает Александр.

Чтобы участники не отвлекались от главной цели похода, сопровождают их и помогают им, а также обеспечивают безопасность опытные сертифицированные туринструкторы Игорь Дашанов и Елена Христенко.

«Мы справились»

Уже на старте программы #СпасаемБерега экоактивистов ждала поддержка отдыхающих на диком пляже, что очень приятно. Как рассказали участники команды Жоры (#ecozhora), инициативные туристы от мала до велика приносили горсточки собранного мусора, принесённого буйной волной, просили мешки, собирали залежи остатков пикников предыдущих отдыхающих, помогали донести полные нелёгкие 120-литровые мешки до контейнерной мусорной площадки.

Команда Жоры в первый день собрала 1800 литров мусора. Фото: личный архив.

– В первый день уборки мы собрали 15 больших мешков мусора, 1800 литров! – рассказала в соцсетях участница экоакции Ольга Фетисова.

Команде Чистомэна в первый день досталась весьма сложная локация, хоть и с шикарными видами. Сразу после завтрака в шесть утра волонтёры отправились очищать пляж от мусора на участке около одного километра.

– Самым сложным оказалось доставить мусор к месту вывоза. Для этого пришлось тащить мешки на 100-метровую высоту около километра, – делится наш супер-герой Александр Чепурко. – Было очень тяжело, но мы справились.

Команда Чистомэна не боится мусора! Фото: личный архив.

Карабкались по скалам

Второй день пляжного клининга активистов ждали не менее «урожайные» места, правда, без резких подъёмов и спусков. Ребята в полной мере насладились живописными пляжами, буйной южной растительностью, повидали дачу XVIII века и даже нашли сладкий инжир. При этом пляжи оказались в 2-3 раза длиннее участков первого маршрута.

Удивительная история приключилась с командой Чистомэна в третий день экоуборки. Ребята ликвидировали стихийную свалку у скалы Киселёва, запаковали весь мусор за 30 минут, получилось 57 мешков.

Ребята без страха заглядывают в самые труднодоступные места. Фото: личный архив.

– Мешки нужно было доставить к месту вывоза. И нам удалось найти ребят с личным катером, которые согласились бесплатно переправить мусор до пляжа, – рассказывает Чистомэн. – Мы загрузили половину мешков, и я поплыл.

Когда катер приплыл в Агой, местный владелец пляжа категорически запретил выгружать мусор на свой пляж! В итоге волонтёры повезли мешки назад, и дальше целых 4 часа карабкались с мешками по скалам. К счастью, опять помогли отдыхающие, которые неравнодушно подключились к тяжёлой работе. К концу дня активисты были полностью истощены, но счастливы, что всё получилось.

Какие замечательные люди спасают нашу планету! Фото: личный архив.

Как принять участие?

Экопоход продолжается, впереди ещё несколько дней масштабной уборки. И принять участие в проекте может каждый неравнодушный! Достаточно убрать мусор на берегу Чёрного моря и выложить это в социальных сетях с геолокацией уборки и хештегом акции.

Каждый, кто выполнит условия, попадает в рейтинг береговых экоспасателей и получает шанс получить призы от организаторов. А ещё можно добавить тег команды эколидера, за которую болеешь (#ecozhora или #chistoman), чтобы помочь ей выиграть, – ей добавятся баллы от всех болельщиков, участвующих в акции. Удачи всем!

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