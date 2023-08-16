В среду в Коми до 31 градуса жары

Порывы будут достигать 15-17 м/с Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 16 августа, в Коми ожидается кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 31 градус. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. При грозе порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит 26-31 градус, а на крайнем северо-востоке –19-24.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха составит 28-30 градусов.

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