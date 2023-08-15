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Общество15 августа 2023 10:20

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми в формате прямой линии 17 августа

Жители республики смогут задать свои вопросы руководителю региона
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми

В Коми состоится прямая линия главы республики Владимира Уйбы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Так, в четверг, 17 августа жители Коми будут иметь возможность задать вопросы Уйбе, на которые он ответит в прямом эфире.

- Также Главе Республики Коми будут заданы вопросы, которые чаще всего поступают в органы власти через социальные сети и в виде обращений граждан. Их собрал и проанализировал ЦУРом, - сообщили в пресс-службе.

Посмотреть эфир главы можно в сообществе «Республика Коми» в 12:00 17 августа.

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