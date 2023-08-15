Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми в формате прямой линии 17 августа

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми

В Коми состоится прямая линия главы республики Владимира Уйбы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Так, в четверг, 17 августа жители Коми будут иметь возможность задать вопросы Уйбе, на которые он ответит в прямом эфире.

- Также Главе Республики Коми будут заданы вопросы, которые чаще всего поступают в органы власти через социальные сети и в виде обращений граждан. Их собрал и проанализировал ЦУРом, - сообщили в пресс-службе.

Посмотреть эфир главы можно в сообществе «Республика Коми» в 12:00 17 августа.

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