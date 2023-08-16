Экс-министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов работает дальнобойщиком в США

Экс-министр сельского хозяйства РК Денис Шаронов работает дальнобойщиком в США. Портал RTVI опубликовал видео с интервью.

Между неизвестным мужчиной и автором одного YouTube-канала состоялся диалог. Благодаря сервису распознавания лиц удалось узнать, что мужчина на видео является экс-министром сельского хозяйства и потребительского рынка РК.

Во время разговора с RTVI Денис Шаронов подтвердил, что на данном видео действительно запечатлен он. Мужчина поделился, что в РФ дважды подвергался уголовному преследованию, но оба раза был оправдан судом и реабилитирован.

«Осваиваюсь, легализуюсь. Понятно, что та работа, которой я сейчас занимаюсь — дальнобойщик на boxtruck’e — это работа не вечная. Но работу надо с чего-то начинать, а профессия дальнобойщика в США одна из самых распространенных. Дальше все будет зависеть от того, как будет проходить процесс моей легализации здесь: безусловно, мне бы хотелось дальше работать в сельском хозяйстве, опыт и знания большие накоплены, с языком у меня все в порядке», - подчеркнул Шаронов.

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