В четверг в Коми до 30 градусов

Скорость ветра будет достигать 2-7 м/с Фото: Елена Шкатова

В четверг, 17 августа, в Коми местами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 30 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Утром местами будет туман. В Коми ожидается северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит 25-30, на севере местами 17-22 градуса.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов.

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