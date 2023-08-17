В четверг в Коми до 30 градусов

Скорость ветра будет достигать 2-7 м/с
Фото: Елена Шкатова
В четверг, 17 августа, в Коми местами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 30 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.
В регионе ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Утром местами будет туман. В Коми ожидается северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит 25-30, на севере местами 17-22 градуса.
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов.
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