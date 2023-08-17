В Коми дети будут проходить реабилитацию с виртуальной реальностью

В ДРБ поступило новое новое реабилитационное оборудование с виртуальной реальностью

В ДРБ поступило новое новое реабилитационное оборудование с виртуальной реальностью. Оно будет использоваться для восстановления двигательных функций у пациентов.

Как сообщает телеканал «Юрган», восстанавливать шаг или учиться ходить тоже стало значительно легче. Ранее это делали с помощью прыгунков и беговой дорожки, но сейчас в больнице появился роботизированный локомоторный комплекс.

Оборудование поступило в медучреждение в рамках проекта «Оптимальная среда медицинской реабилитации». 50 средств реабилитации было закуплено на 120 млн рублей.

В списке оборудование для лечебной физкультуры, реабилитационные костюмы, массажные кровати и физиотерапевтическое оснащение. В будущем больница ожидает еще 20 средств реабилитации: роботизированную лестницу, комплексы ультразвуковой и лазерной терапии.

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