Как выбрать одежду для школы: рекомендации для жителей Коми

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь уже наступает на пятки, а это значит, что у родителей остается все меньше времени на сборы в школу. Одна из самых больших и важных статей расходов - это форма. В Роспотребнадзоре Коми рассказали, как выбрать качественную и удобную одежду для школьника.

Так, нередко неправильно подобранный костюм может стать причиной различных заболеваний. Например таких, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.

Как же сориентироваться в изобилии пиджаков, сарафанов, блузок и рубашек и выбрать стоящую форму, которая прослужит весь учебный год, читайте в памятке.