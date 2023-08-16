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Общество16 августа 2023 10:27

Как выбрать одежду для школы: рекомендации для жителей Коми

Главное правило - ребёнку должно быть удобно
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь уже наступает на пятки, а это значит, что у родителей остается все меньше времени на сборы в школу. Одна из самых больших и важных статей расходов - это форма. В Роспотребнадзоре Коми рассказали, как выбрать качественную и удобную одежду для школьника.

Так, нередко неправильно подобранный костюм может стать причиной различных заболеваний. Например таких, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.

Как же сориентироваться в изобилии пиджаков, сарафанов, блузок и рубашек и выбрать стоящую форму, которая прослужит весь учебный год, читайте в памятке.

Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на эти важные моменты

Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на эти важные моменты

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