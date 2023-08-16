Как выбрать одежду для школы: рекомендации для жителей Коми

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сентябрь уже наступает на пятки, а это значит, что у родителей остается все меньше времени на сборы в школу. Одна из самых больших и важных статей расходов - это форма. В Роспотребнадзоре Коми рассказали, как выбрать качественную и удобную одежду для школьника.
Так, нередко неправильно подобранный костюм может стать причиной различных заболеваний. Например таких, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.
Как же сориентироваться в изобилии пиджаков, сарафанов, блузок и рубашек и выбрать стоящую форму, которая прослужит весь учебный год, читайте в памятке.
Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на эти важные моменты