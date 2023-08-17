В Коми 20 молодых семей получили льготную ипотеку в 3 млн рублей

На реализацию программы было выделено 60 миллионов рублей. То есть рассчитана она на 20 семей. Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми 20 семей получили одобрение на льготную ипотеку. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, размер льготного займа составляет три миллиона рублей. Приобрести на него можно жилье, расположенное на территории Коми.

– Самая главная задача сегодня – вырастить кадры, создать для этого условия. По моему поручению в этом году была запущена программа молодёжной ипотеки. Это льготный займ под один процент годовых для молодых семей, у нас лучший процент среди регионов России, – отметил Владимир Уйба.

Всего в 2023 году власти получили 45 заявок, которые были рассмотрены и отобраны. По словам руководителя региона, программу льготной ипотеки для молодежи продлили и на 2024-2026 годы.

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