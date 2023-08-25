«Счастлив тот, кто счастлив дома»: уроженцу Коми, ставшему наставником выпускников российских вузов многих поколений, исполнилось 75 лет

Родные и близкие, ученики и воспитанники Владимира Николаевича всегда о нём помнят, уважают и любят. Фото: личный архив.

Счастлив человек, который всю свою сознательную жизнь занимается бесконечно любимым делом. Таких в Республике Коми много. Один из них – усть-лыжинец Владимир Ануфриев, который 40 лет проработал учителем в сельской школе Усинского района. Преподаватель – по образованию и велению сердца – все эти годы занимался краеведением, бережно по крупицам собирал материалы по истории родного села, района и жителях. И стал верным и достойным наставником для многих поколений уроженцев Коми. 25 августа Владимиру Николаевичу исполняется 75 лет.

Моя судьба

Владимир Николаевич работал учителем истории, физкультуры, труда, рисования и черчения в Усть-Лыже. И нет такого человека, который бы не знал и не уважал за его честность и трудолюбие. Наш герой с полным правом может сказать: «Моё село – моя судьба».

Уроженец Усть-Лыжи очень любит охоту, рыбалку, природу родного края.

Он рос в многодетной семье. Мама Павла Александровна вместе с мужем Николаем Егоровичем Ануфриевым воспитывали восьмерых детей. Отец – фронтовик, всю жизнь отдал сельскому хозяйству, 25 лет работал председателем колхоза «Выль олэм» (Новая жизнь), «Путь к коммунизму» и восемь лет – управляющим передовым пятым отделением совхоза «Усть-Усинский». Мама работала учительницей в школе.

Он рос в многодетной семье. Мама Павла Александровна вместе с мужем Николаем Егоровичем Ануфриевым воспитывали восьмерых детей.

Молодой Володя пошёл по стопам матери, в те далёкие годы в глубинке очень не хватало преподавателей. В 1968 году после окончания педучилища мужчина вернулся в Усть-Лыжу вместе с красавицей женой Валентиной.

В 1968 году после окончания педучилища мужчина вернулся в Усть-Лыжу вместе с красавицей женой Валентиной.

– Я очень хотел, чтобы Валя поехала за мной, – рассказывает наш собеседник. – Описывал, какая здесь природа, рыбалка, охота, обилие ягод и грибов. Счастлив тот, кто счастлив дома. Валя согласилась и работала в школе учительницей русского языка и литературы, 15 лет была директором школы, а последние шесть лет – главой администрации Усть-Лыжинского сельского совета.

Счастлив тот, кто счастлив дома. Валентина согласилась и работала в школе учительницей русского языка и литературы.

В дружной семье родилась дочь Людмила, а позже появились и двое внуков, которые сейчас живут и учатся в Санкт-Петербурге.

Хранилище памяти

Окончив университет заочно, Владимир преподавал в Усть-Лыже историю, обществоведение, биологию, черчение, физкультуру, труд в мастерских, ИЗО. Для своих младших братьев и сестёр он стал в школе Владимиром Николаевичем.

Молодой Володя пошёл по стопам матери, в те далёкие годы в глубинке очень не хватало преподавателей.

Изучая историю, природу и культуру Коми края, Владимир Николаевич вместе с воспитанниками собирал сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, вёл переписку с теми, кто уехал из родного села и жил за пределами района и республики. В начале 70-х годов большая поисковая работа проводилась им по выявлению во время ликвидации восстания заключённых ГУЛАГА и захороненных в братской могиле в Усть-Лыже. Удивительно, но многие родственники даже и не знали о последнем пристанище своих родственников. Владимир Николаевич исследовал историю своего села и рода, как хранилища духа народа и его исторической памяти.

Уроки Владимира Николаевича об истории родного края и страны были самыми долгожданными для учеников.

Школьники с увлечённостью и желанием собирали старинные вещи и утварь для создания школьного музея. Уроки Владимира Николаевича об истории родного края и страны были самыми долгожданными для учеников.

Искорка знаний

Поиск уводил школьников всё дальше в прошлое. Усилия Владимира Николаевича не пропали даром. Результаты поисковой работы ребята представляли на исследовательских научно-практических конференциях в районе и занимали призовые места. Районный отдел образования не раз отмечал заслуги преподавателя, районные газеты неоднократно публиковали статьи нашего героя.

Уроженец Усть-Лыжи Чупров Алексей Серафимович дарит школьному музею первый том книги «Энергетика Республики Коми».

– Он никогда не ставил себя выше детей, считал их равными. Но главное – любовь к ребятам и проводимые совместные дела, которые помогают завоевать авторитет, – с благодарностью и теплотой отзываются жители Усть-Лыжи.

Вместе с сёстрами и внуками.

Владимир Николаевич полностью согласен с педагогом Сухомлинским: «Чтобы дать детям искорку знаний, учителю надо впитать целое море знаний». Среди его учеников – выпускники исторического факультета СыктГУ, отделения коми языка и литературы университета, Пермского института культуры и искусства. Его воспитанники работают в СМИ и тесно связаны с культурно-социальной жизнью Республики Коми.

Владимир Николаевич исследовал историю своего села и рода, как хранилища духа народа и его исторической памяти.

Научили отец и дед

Владимир мог работать в городах республики, ему периодически предлагали доходные места. Но он остался жить в родном селе. Уроженец Усть-Лыжи очень любит охоту, рыбалку, природу родного края. Здесь – его корни.

Владимир с супругой Валентиной прожил в Усть-Лыже долгие счастливые годы.

– В семье Ануфриевых дети с малолетства постигали всё то, что умели их родители, – откровенничают местные. – Трудолюбие и ответственность – это в их роду.

Родительский дом — начало начал. И здесь для Володи всегда был надёжный причал.

Владимир от отца и деда научился пилой и топором пилить-строить как настоящий мастеровой. Дед Егор Тимофеевич Ануфриев, рыбак и охотник, был эталоном – крепкими золотыми руками строил дома и лодки. Владимир и сейчас, когда уже нет в живых отца и матери, содержит родительский дом в порядке уже в течение 40 лет. Ведь коми человека не изменишь. Если на лыжах – то десятки километров пройдёт, заготовить дрова – на 2-3 года вперёд, заготовить берёзовые веники – чтоб хватило попариться всей родне, рыбу – чтоб всех угостить, а наловить дичи и зверя – столько, сколько нужно семье, и не более.

Вместе с братом Юрием, шахтёром из Воркуты, каждое лето и осень они занимаются своими угодьями, заготавливают дрова на зиму.

Вместе с братом Юрием, шахтёром из Воркуты, каждое лето и осень они занимаются своими угодьями, заготавливают дрова на зиму. Владимир живёт в этих краях с рождения и знает в лесу каждый кустик, каждую тропинку. И сейчас любит встать спозаранку, собраться и отправиться в лес за грибами. На пенсии наш герой может ходить по Парме хоть целый день. А ещё Владимир ежедневно читает любимые книги-журналы и вновь ведёт исследование своей родословной, родного села, района и республики.

Владимир Николаевич с семьёй в Сыктывкаре.

Не зря годы называют богатством, с которыми приходят бесконечная мудрость, душевный свет, а ещё неиссякаемая доброта, располагающая к себе людей. И бесценный опыт, передающийся поколениям.

Наша справка

В 1960 году ученик 4 класса Лыжинской неполной СШ Владимир Ануфриев получил первый похвальный лист Печорского ГК ВЛКСМ за активное участие в заготовке кормов. С 1982-го по 90-е годы работал на выборной должности председателя исполкома сельского совета.

За многолетний добросовестный труд Владимир Николаевич награждён бесчисленными грамотами и благодарностями. В 1994 году удостоен знака Отличник народного просвещения Министерства образования РФ, в 1997 году получил звание Ветеран труда.

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