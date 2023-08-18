В Коми 18 августа ожидаются грозы с дождями и ветром до 20 м/с

В Коми пообещали смену погоды на дождливую и прохладную

Синоптики ЦГМС Коми рассказали на погоде на 18 августа в республике. По предоставленным данным, на территории региона ожидаются грозы, туман и дожди.

Метеорологи сообщили, что ветер ожидается со скоростью до 11 м/с. В грозу порывы вырастут до 20 м/с. Температура ночью +12...+17, днем +22...+27, местами ночью +6...+11, днем +12...+17°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и кратковременный дождь в грозой. Скорость ветра вырастет до 12 м/с. Температура ночью +14...+16, днем +23...+25°С.

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