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Общество18 августа 2023 11:50

Программа на День Республики Коми 2023 года

В Минкульте Коми рассказали о праздничной программе на День республики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Представляем подборку главных культурных событий, который пройдут в честь Дня республики. Фото: Моменты Сыктывкара.

Представляем подборку главных культурных событий, который пройдут в честь Дня республики. Фото: Моменты Сыктывкара.

С 18 августа в Коми начинается празднование Дня республики. Жителей региона ждет насыщенная программа. "КП-Коми" узнала в республиканском министерстве культуры афишу. Публикуем полный список событий, которые планируется провести в этом году.

18 августа начнется с открытия памятной таблички-барельефа «В честь первой научной Печорской экспедиции 1843 года.

18 августа начнется с открытия памятной таблички-барельефа «В честь первой научной Печорской экспедиции 1843 года.

19 августа запомнится гостям Дома-музея И.П. Морозова традиционной акцией «Кино на траве».

19 августа запомнится гостям Дома-музея И.П. Морозова традиционной акцией «Кино на траве».

Одним из главных культурных событий станет праздничная программа на Стефановской площади «ЗнаКоми».

Одним из главных культурных событий станет праздничная программа на Стефановской площади «ЗнаКоми».

Для маленьких гостей будут открыты палатки-раскраски. Рядом разместятся объёмные фигуры пасов ― родовых знаков коми.

Для маленьких гостей будут открыты палатки-раскраски. Рядом разместятся объёмные фигуры пасов ― родовых знаков коми.

Праздничная программа продолжится и 23 августа.

Праздничная программа продолжится и 23 августа.

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