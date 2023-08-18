Программа на День Республики Коми 2023 года

Представляем подборку главных культурных событий, который пройдут в честь Дня республики. Фото: Моменты Сыктывкара.

С 18 августа в Коми начинается празднование Дня республики. Жителей региона ждет насыщенная программа. "КП-Коми" узнала в республиканском министерстве культуры афишу. Публикуем полный список событий, которые планируется провести в этом году.

18 августа начнется с открытия памятной таблички-барельефа «В честь первой научной Печорской экспедиции 1843 года.

19 августа запомнится гостям Дома-музея И.П. Морозова традиционной акцией «Кино на траве».

Одним из главных культурных событий станет праздничная программа на Стефановской площади «ЗнаКоми».

Для маленьких гостей будут открыты палатки-раскраски. Рядом разместятся объёмные фигуры пасов ― родовых знаков коми.