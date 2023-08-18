«За Веру и Верность!»: библиотека Маршака расскажет жителям Коми об истории императорской гвардии

В Национальной детской библиотеке имени С. Я. Маршака Коми открылась фотовыставка «За Веру и Верность!», посвящённая Российской императорской гвардии. Фото автора.

В Национальной детской библиотеке имени С. Я. Маршака Коми открылась фотовыставка «За Веру и Верность!», посвящённая Российской императорской гвардии. Организатором является Российский фонд культуры.

Сотрудник Маршаковки Ольга Худяева рассказала, что выставка знакомит с важной частью истории России, а именно – историей императорской гвардии XVIII-XX вв.

Гостей поприветствовала солистка Театра оперы и балета Коми Анастасия Морараш, которая исполнила душевный романс «Белой акации гроздья душистые».

Не остался без внимания и вклад гвардейцев из Коми.

Среди экспонатов, привезённых в Сыктывкар, можно увидеть картины с изображениями российских императоров, гравированные монеты, рисунки униформ гвардейцев, а также фотографии. Кроме того, часть экспозиции занимают книги, посвящённые правителям и великим героям Российской империи.

Не остался без внимания и вклад гвардейцев из Коми. Краевед Леонид Кызьюров отыскал некоторые сведения о наших земляках, служивших в те времена в императорской гвардии. Как отметили гости библиотеки, жители столицы Коми могут даже попытаться найти среди героев выставки своих родных.

Как отметили гости библиотеки, жители столицы Коми могут даже попытаться найти среди героев выставки своих родных.

– Мы решили познакомить наших читателей не только с историей гвардии Российской империи, но и рассказать о достижениях военных из Коми, которые служили в русской гвардии. Эти знания могут пригодится ребятам как в школе, так и в жизни, – отметила ведущая мероприятия.

Фотовыставка «За Веру и Верность!» продлится до 30 сентября.

Представитель Министерства национальной политики региона Олег Елфимов выразил благодарность всем организаторам и подарил детской библиотеке копии Ордена Андрея Первозванного, которые станут прекрасным дополнением экспозиции.

Фотовыставка «За Веру и Верность!» продлится до 30 сентября.

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