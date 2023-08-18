«Мы сделали все, что смогли»: волонтеры Коми рассказали, как нашли пропавшую в лесу женщину

Поиск осложнялся отсутствием мобильной связи на месте поисковых работ. Фото: Лиза Алерт

В Намске потерялась местная жительница. Женщина ушла за грибами в лес и не вернулась. К счастью, сельчанка найдена живой и здоровой. Волонтеры «Лиза Алерт Коми» рассказали, как нашли пенсионерку.

Заявка на пропажу была принята 14 августа. После этого начались активные поиски женщины в лесу. Оказалось, что пенсионерка умеет выживать в диких условиях, однако у нее проблемы со здоровьем, а на улице - жара. Поиски осложнялись тем, что внучка, которая обратилась за помощью, не знала, в чем ушла бабушка и куда именно она собиралась пойти.

Всю ночь женщину искали местные жители, волонтеры, сотрудники МЧС.

- Ночь она провела на болоте, а с рассветом стала выбираться на дорогу, где её и встретили местные жители, принимавшие участие в поиске. Мы сделали все, что смогли. Столько радостных эмоций, - поделились волонтеры.

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